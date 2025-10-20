(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Gás do Povo

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

20 Out 2025 - 15h53Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Gás do Povo - Crédito: Agência BrasilGás do Povo - Crédito: Agência Brasil

Mais de cinco milhões de famílias de todo o país começam a receber o Auxílio Gás nesta segunda-feira (20). 

O benefício, no valor de R$ 108, é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família.  

Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o NIS, Número de Identificação Social, com dígito final 1. 

O cronograma de pagamentos segue até 31 de outubro, quando recebem os beneficiários com NIS final 0.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de pouco mais de R$ 542 milhões.

O Auxílio Gás foi criado para aliviar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade.

O valor pago aos beneficiários corresponde a 100% ao do botijão de 13 quilos.

Gás do povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas. 

A previsão do novo programa é triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.  

Fonte: Agência Brasil 

Leia Também

Empregados dispensados por automação de portarias terão direito a indenização, decide TST
Justiça 07h41 - 19 Out 2025

Empregados dispensados por automação de portarias terão direito a indenização, decide TST

Acidente com ônibus deixa 17 mortos no Agreste de Pernambuco
Tragédia 07h34 - 19 Out 2025

Acidente com ônibus deixa 17 mortos no Agreste de Pernambuco

Direitos políticos: entenda qual é a diferença entre plebiscito e referendo
Eleições06h25 - 19 Out 2025

Direitos políticos: entenda qual é a diferença entre plebiscito e referendo

Operação Moralização fiscaliza bares em São Carlos
Cidade12h11 - 18 Out 2025

Operação Moralização fiscaliza bares em São Carlos

Qual a data da Black Friday
Brasil07h58 - 18 Out 2025

Qual a data da Black Friday

Últimas Notícias