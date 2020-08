Antes mesmo de ser lançada, notas falsas de R$ 200 circulam no RJ

Crédito: Redes sociais

Antes mesmo de ter sido lançada oficialmente, a nova nota de R$ 200 já foi falsificada. Uma versão "pirata" foi apreendida em Madureira, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

Os falsificadores não se deram ao trabalho nem de fazer uma cópia com cores semelhantes às que foram aprovadas pelo Banco Central (BC), cinza com detalhes em marrom, e lançaram no mercado uma nota laranja. Pelo menos na ilustração aparece corretamente o lobo-guará, animal escolhido. Porém, não se sabe qual será a imagem a ser utilizada.

O Banco Central esclarece que falsificação está previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode variar de três a 12 anos de prisão.

