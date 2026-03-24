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Brasil

Alexandre de Moraes concede prisÃ£o domiciliar a Bolsonaro

24 Mar 2026 - 15h33Por Da redaÃ§Ã£o
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Jair Bolsonaro - CrÃ©dito: TÃ¢nia RÃªgo/AgÃªncia BrasilJair Bolsonaro - CrÃ©dito: TÃ¢nia RÃªgo/AgÃªncia Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta terça-feira (24) prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente. Segundo os advogados, Bolsonaro não tem condições de voltar para a prisão devido ao agravamento de seus problemas de saúde. 

A domiciliar passará a ser cumprida após Bolsonaro receber alta do Hospital DF Star, em Brasília, onde recupera de um quadro de pneumonia bacteriana desde o dia 13. 

Conforme a decisão de Moraes, a domiciliar terá prazo inicial de 90 dias. Após o prazo, a manutenção do benefício deverá ser reanalisado pelo ministro, que poderá solicitar nova perícia médica.

Moraes também determinou que Bolsonaro voltará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Em novembro do ano passado, antes de ser condenado pela trama golpista, o ex-presidente foi preso após tentar violar o equipamento. 

Fonte: Agência Brasil 

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