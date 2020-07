Airton acompanha obras de construção do piscinão da CDHU

Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia, acompanhado do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, esteve no início desta semana na área onde está sendo construído o reservatório de águas pluviais, conhecido como piscinão.

O reservatório está sendo construído após assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) envolvendo a MRV Engenharia e a Prefeitura de São Carlos no cruzamento das avenidas Heitor José Reali com Airton Salvador Leopoldino Júnior, na região da CDHU.

A capacidade do piscinão é de 108 mil metros cúbicos de água, com 6 metros de profundidade. É um investimento de R$ 1.231.076,00, com recursos de contrapartida referentes a pendências da construtora com relação aos empreendimentos Monte Real, Monte dos Andes e Monte Amazonas.

“Além de ajudar na contenção das águas na região da CDHU, vai diminuir 15% o volume de água que chega à região do Mercado Municipal”, explica João Muller.

O prefeito disse que a intenção é acabar com as enchentes. “Para isso estamos trabalhando, seja com recursos próprios ou com assinatura de TAC para que a iniciativa privada ajude, o que é muito bom devido ao momento pelo qual o município atravessa”, disse Airton Garcia.

A obra está adiantada, tanto que já foram retirados mais de 108 mil metros cúbicos de terra para abertura do reservatório. A previsão da empresa é finalizar os trabalhos até o final do mês de agosto.

