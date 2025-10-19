Acidente com ônibus deixa 17 mortos no Agreste de Pernambuco

Crédito: PRF

Um grave acidente com um ônibus de turismo deixou ao menos 17 mortos entre Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Na sequência, o veículo colidiu em um barranco de areia e tombou.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O número de feridos ainda não foi divulgado.

No total, havia 30 pessoas na lista de passageiros, com destino à Bahia. O motorista teve ferimentos leves, foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e depois conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. Ele realizou teste de bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

Pelas redes sociais, o governador de Pernambuco, Jerônimo Rodrigues, lamentou o ocorrido e se comprometeu a dar todo apoio necessário para identificação das vítimas fatais, bem como acompanhamento dos feridos.

A Prefeitura de Saloá agradeceu à equipe de resgate pelo trabalho e ao apoio de municípios vizinhos, que se uniram para auxiliar no atendimento às vítimas. O polo de confecções Moda Center Santa Cruz do Capibaribe, de onde o ônibus saiu antes do acidente, também lamentou o trágico acidente e manifestou solidariedade.

*Com produção de Luciene Cruz.

Agência Brasil

