Abril traz primeiro feriado prolongado do ano

Paixão de Cristo - Crédito: Roberto Fabiano Lopes/Studio HQ

O mês de abril chega com uma boa notícia para quem busca um descanso extra: será o primeiro mês de 2025 com um feriado prolongado. A Sexta-feira Santa, que é feriado nacional, cairá no dia 18 de abril. No domingo, 20 de abril, será celebrada a Páscoa, uma das datas mais importantes do calendário cristão. Já na segunda-feira, 21 de abril, ocorre o feriado nacional de Tiradentes, proporcionando um recesso de quatro dias, ideal para viagens e momentos de lazer.

O significado da Sexta-feira Santa

A Sexta-feira Santa tem grande importância religiosa, pois relembra a crucificação de Jesus Cristo. Para milhões de fiéis ao redor do mundo, a data é um momento de reflexão e penitência. No Brasil, a Sexta-feira Santa é um dos três feriados móveis, ao lado do Carnaval e de Corpus Christi. Sua data é definida com base em cálculos astronômicos relacionados à Páscoa.

A celebração da Páscoa

A Páscoa, comemorada no Domingo da Ressurreição, marca, para os cristãos, a vitória de Jesus sobre a morte. Já para o judaísmo, a Páscoa (Pessach) simboliza a libertação dos hebreus da escravidão no Egito.

A tradição dos ovos de chocolate surgiu no século XIX, na França, quando confeiteiros começaram a rechear cascas de ovos de galinha com chocolate. Com o tempo, os ovos passaram a ser totalmente de chocolate, tornando-se um dos principais símbolos da data.

Maio

1º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalho (feriado nacional)

Junho

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

Julho

9 de julho (quarta-feira) – Revolução Constitucionalista de 1932 (feriado estadual) 11 de julho (sexta-feira) – Dia de São Bento (feriado municipal)

Agosto

22 de agosto (sexta-feira) – Aniversário de Araraquara (feriado municipal)

Setembro

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro (domingo) – Finados 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional) 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra e dos Orixás (feriado municipal)

Dezembro

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo) 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal (feriado nacional) 31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)

