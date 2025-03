63% da Ã¡gua servida Ã  populaÃ§Ã£o Ã© subterrÃ¢nea

Dia mundial da água - Crédito: Agência Brasil

Hoje, sábado, 22 de março de 2025, comemora-se o Dia Mundial da Água. A maior parte da água captada pelo SAAE e servida à população são-carlense vem de poços profundos abertos para buscar água do sub-solo. Atualmente vários pontos da cidade sobre com problemas de abastecimento.

As fontes de abastecimento de água na cidade estão distribuídas da seguinte forma: 11%, captação superficial do Espraiado. 26%, captação superficial do Ribeirão Feijão. 63%, captação subterrânea do Aquífero Guarani através de 35 poços profundos

Em 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água em solo brasileiro.

A data foi lançada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, no Rio de Janeiro, como um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta as questões essenciais que envolvem os recursos hídricos no planeta. Todos os anos a ONU propõe um tema para discussão, sendo que em 2025 a temática em pauta é Salvem Nossos Glaciares. No contexto da Jornada de 25 Anos da ANA, a Agência propõe como tema As Águas Conectam e o Saneamento Transforma.



Foto: São Carlos tem 35 poços profundos para ajudar no abastecimento de uma população de mis de 250 mil habitantes

Foto: Divulgação

