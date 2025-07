57 ex-reitores de federais publicam manifesto em defesa da soberania nacional

Os ex-prefeitos de São Carlos, Newton Lima e Oswaldo Barba, assinam o manifesto em defesa da soberania nacional contra o tarifaço e as exigências de Donald Trump - Crédito: divulgação

Um grupo de 57 ex-reitoras e ex-reitores de universidades federais brasileiras divulgou, nesta quarta-feira, 16 de julho, um manifesto em defesa da soberania nacional e contra as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os signatários da carta estão os ex-reitores da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) Sebastião Elias Kury (1988–1992), Newton Lima Neto (1992–1996), José Rubens Rebelatto (1996–2000), Oswaldo Barba (2000–2007), Maria Stella Couto de Alcântara Gil (2008) e Targino de Araújo Filho (2008–2016).

Na carta, os integrantes do coletivo "Reitores pela Democracia" repudiam a tentativa de interferência estrangeira no Judiciário brasileiro e denunciam o caráter político da decisão norte-americana de elevar para 50% a tarifa de importação de produtos brasileiros.

O motivo para a confecção do manifesto foi uma carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o presidente norte-americano informa sobre a elevação tarifária e utiliza, segundo os signatários, argumentos falsos para acusar perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O documento classifica a medida como uma afronta à soberania brasileira e lembra que Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade pela Justiça Eleitoral. "Essas atitudes caracterizam fortemente que o clã Bolsonaro e seus apoiadores lesam a Pátria e ignoram o povo brasileiro", afirmam os ex-reitores no manifesto. Os ex-reitores criticam ainda a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que atualmente vive nos Estados Unidos, e o acusam de usar recursos públicos para desacreditar as instituições brasileiras no exterior.

Eles também destacam que o processo contra o ex-presidente está sendo conduzido de forma "democrática, soberana e transparente" pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os ex-dirigentes universitários se somam a outros segmentos sociais brasileiros que têm se manifestado contra a retaliação comercial anunciada por Trump, incluindo lideranças políticas, economistas, reitores em exercício, cientistas e representantes do setor produtivo. Eles defendem a adoção de medidas de reciprocidade e instam o Congresso Nacional a atuar em defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito.

"Como educadores, gestores e pessoas da ciência, nos colocamos lado a lado à sociedade brasileira, contra todos aqueles, brasileiros ou estrangeiros, que queiram atacar o Brasil", concluem os ex-reitores. "Não aceitamos interferência externa e condenamos os lesa-pátria que, daqui ou lá de fora, tramam contra nosso país. A eles, o lixo da história”, completa o documento oficial.

