Os smartphones são como um requisito diário para a maioria das pessoas. Não se trata apenas de um desejo, mas uma necessidade por variadas razões. A comunicação é muito importante em todos os aspectos.

Os smartphones são os principais dispositivos de comunicação que as pessoas utilizam. Totalmente prático, oferece vários meios de comunicação - SMS, mídias sociais, aplicativos de mensagens e plataformas de videoconferência, entre outros.

Por serem “inteligentes”, os smartphones também são usados em negócios, educação e entretenimento, entre outros. Se houver um comparativo que analisa a utilização do celular nos últimos anos, certamente haverá uma curva ascendente, já que cada vez mais pessoas incorporam o aparelho em sua rotina.

Existem centenas de smartphones disponíveis no mercado. Eles têm especificações, recursos e tecnologias exclusivas. Como as opções estão muito disponíveis, agora é mais difícil escolher entre esses smartphones. Para ajudá-lo, verifique estes 10 critérios como um passo importante ao escolher um smartphone.

Qualidade do material

A qualidade de construção do smartphone é muito importante. Ele determinará a durabilidade e a probabilidade do seu smartphone durar anos. Basicamente, os smartphones são feitos de plástico ou metal . Os telefonemas feitos de metal parecem mais sofisticados e modernos. No entanto, metal maleável como o alumínio tende a "dobrar". Por outro lado, as capas de plástico são mais baratas e podem ter cores diferentes. No entanto, podem não proteger seu telefone 100%.

Processador

O melhor processador fornece a melhor experiência para smartphone. O processador é responsável pela capacidade de resposta do seu smartphone. O processador Snapdragon 835 é o processador líder entre os processadores Qualcomm. O iPhone 7 usado usa o chip A10 de 64 bits, o mais poderoso ainda antes do lançamento dos iPhones mais recentes.

Memória Ram

A RAM também desempenha um papel vital na capacidade de resposta do smartphone. Eles são responsáveis por armazenar dados temporários em uso. Se você gosta de multitarefa, opte por smartphones com memória RAM superior a 4 GB.

Câmera

A câmera é uma das principais prioridades na compra de um smartphone. A melhor câmera deve ter a melhor abertura, velocidade, ISO, qualidade de imagem e recursos. A maioria dos smartphones de qualidade agora possui uma câmera com pelo menos 12 megapixels. Alguns podem ir até Dual-20MP, enquanto outros têm capacidade de zoom de 2 a 4x. Até agora, os iPhones são imbatíveis em termos de qualidade da câmera.

Bateria

A especificação da bateria é um critério importante na escolha de um smartphone. Determina a capacidade do telefone permanecer ligado. A duração da bateria depende do uso - jogos, assistir filmes, tocar música ou navegar na web. Se você depende de uma conexão com a Internet, escolha um telefone que possa durar até 9 horas navegando diretamente na Internet.

Sistema de segurança

Os sistemas de segurança variam de telefone para telefone. Basicamente, os smartphones são equipados com recursos de bloqueio e desbloqueio acessados por meio de padrões, código de acesso e senha. Por outro lado, os telefones de última geração possuem sistemas de segurança mais fortes e confiáveis. Os iPhones recentes lançaram seu sistema de Face ID, digitalizando os recursos faciais para acesso.

Tecnologia de rede

Verifique se os smartphones suportam conectividade LTE e 5G. Permite navegar na web e usar aplicativos dependentes da rede por meio da conectividade de dados. A capacidade do smartphone de se conectar com Wi-Fi já não é suficiente. Verifique a tecnologia de rede celular suportada pelo smartphone.

Armazenamento

Quanto maior o armazenamento, mais você pode fazer com o seu smartphone - instale dezenas de aplicativos, armazene músicas e filmes, tire centenas de fotos, grave vídeos longos etc. A maioria dos telefones Android pode ir até 128 GB, expansível para outros 128GB. Por outro lado, os iPhones não são expansíveis e não estão disponíveis apenas para as variantes de 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB.

Projeto

O design do smartphone inclui a espessura, as bordas, o acabamento e a estética geral. Esses fatores são ainda integrados para mais funcionalidade. O bom design do telefone é algo confortável com as mãos. A maioria dos smartphones agora também possui tela de vidro inquebrável, não apenas para fazer com que pareça impecável, mas para maior durabilidade. Pelo menos, aceite um telefone com material de exibição Gorilla Glass.

Preço

Por fim, considerando tudo acima, avalie se o preço vale a pena. Obviamente, a excelente qualidade e os telefones de última geração podem ser mais caros. Considere seu orçamento ou quanto está disposto a gastar com o smartphone dos seus sonhos.

